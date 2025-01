Scuolalink.it - Riforma dei medici di base: saranno lavoratori dipendenti, le novità

Leggi su Scuolalink.it

Il governo sta valutando unadel rapporto di lavoro per idi, attualmente liberi professionisti convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). L’obiettivo è trasformarli in, con un ruolo centrale nelle Case di Comunità e nelle Centrali Operative Territoriali (Cot). Questa misura, parte della strategia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mira a potenziare l’assistenza sanitaria territoriale e a ridurre la pressione su ospedali e pronto soccorso. La proposta del governo Meloni:nelle Case di Comunità Attualmente, idina generale operano come liberi professionisti convenzionati con obblighi specifici verso il SSN. La, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, prevede che i nuovidi famiglia vengano assunti comedelle Case di Comunità.