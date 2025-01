Lanazione.it - Pezzi di vita che se ne vanno: negozi storici chiusi, ecatombe silenziosa. Lo dicono i numeri

Firenze, 7 gennaio 2025 - Settecentoin un solo anno: il 2024 segna una battuta d'arresto preoccupante per il commercio in Toscana. Si tratta di un dato che non si limita a indicare una perdita economica, ma che racconta un impoverimento del tessuto sociale e culturale del territorio. Ogni saracinesca abbassata rappresenta una storia che si spegne, un pezzo di comunità che scompare, lasciando un vuoto difficile da colmare. ANSA/LUCA ZENNARO Secondo Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana, il dato delle chiusure è emblematico di un problema più profondo. “Le nuove imprese, pur rappresentando un segnale positivo dilità economica, scontano un’estrema fragilità: oltre il 50% non supera i primi tre anni di”, spiega Marinoni. “Spesso queste attività nascono in sostituzione di aziende consolidate, chiuse al pensionamento dei titolari, ma non riescono a colmare il vuoto economico, occupazionale e produttivo che lasciano.