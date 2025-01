Anteprima24.it - Parte la campagna “Adotta un Nonno”, LNDC Animal Protection e Nutrix Più per cani e gatti anziani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiOgni giorno, i volontari disi prendono cura di migliaia dii anziani. Molti di loro non hanno mai avuto una casa, oppure sono stati lasciati in rifugio dopo la perdita o l’impossibilità del loro compagno di vita a prendersi cura di loro. Altri vengono abbandonati in strada da persone senza scrupoli che non vogliono affrontare le cure richieste dall’età avanzata o da problemi di salute. Ognie ha una storia unica, ma tutti meritano di trascorrere la loro vecchiaia circondati dall’affetto di una famiglia. Anche se ben accuditi dai volontari di, questimeritano la stabilità, l’amore e la dedizione di una famiglia con cui vivere gli ultimi anni in pace e serenità.Per sostenere chi sceglie dire une anziano,rilancia lanatalizia #un