Napoli chi è Hasa | dal trionfo europeo alla maglia azzurra

Il club azzurro si assicura il centrocampista classe 2004, protagonista delU19 con l'Italia. È atteso in città per le visite mediche.Ilguarda al futuro e piazza un colpo di prospettiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha definito l'acquisto di Luisdal Lecce per una cifra che si aggira intorno ai 500 mila euro.Il giovane centrocampista, campione d'Europa con l'Italia Under 19 a Malta, è atteso nelle prossime ore all'ombra del Vesuvio per sottoporsi alle visite mediche di rito. Un acquisto fortemente voluto dal direttore sportivo Giovanni Manna, che già in passato aveva puntato sul talento italo-albanese portandoloJuventus.Cresciuto nel settore giovanile bianconero,si è distinto per la sua duttilità tattica: centrocampista polivalente, può essere impiegato in diverse posizioni della mediana e all'occorrenza anche come esterno destro offensivo.