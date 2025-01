Ilgiorno.it - Montichiari, incidente tra auto e camion: morta la 45enne Oksana Litvinova. Grave il figlio 12enne

(Brescia), 7 gennaio 2025 – Si chiamava, aveva 45 anni ed era di origini ucraine. La donna èil 6 gennaio in unlungo la Goitese, nella zona della Fascia d’Oro, tra Castenedolo e, tristemente nota per incidenti stradali anche con vittime e traffico molto intenso. Il bilancio è pesante: non solo si è registrata una vittima, ma ildi 12 anni si è ferito in modo gravissimo, tanto da essere ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia. Anche un cinquantaduenne è rimasto ferito, anche se non cosìmente.le, Brescia 6 Gennaio 2025. Ph Onlycrew Giovanni Pippo Fotolive L’La vettura su cui viaggiava la donna è andata a schiantarsi contro un’cisterna del latte, per motivi ancora da definire.