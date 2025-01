Pianetamilan.it - Milan, per Conceicao lacrime e balletto: “Squadra magica, Leao fenomeno”

Leggi su Pianetamilan.it

Ieri sera, a Riyadh (Arabia Saudita) ildi Sergioha vinto la Supercoppa Italiana battendo, in rimonta (da 0-2 a 3-2) l'Inter di Simone Inzaghi nel derby. Dopo le reti nerazzurre di Lautaro Martínez e Mehdi Taremi a cavallo tra il primo e il secondo tempo, il ribaltone rossonero con i gol di Theo Hernández, Christian Pulisic e, al 93', Tammy Abraham. Reti ispirate da un sontuoso Rafael. Al termine del match,ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni post-partita. PROSSIMA SCHEDA La prima? L'infortunio rimediato dopo il gol di Abraham. Dopo la rete del 3-2, infatti,è esploso ed è schizzato in campo, facendosi, però, male alla caviglia destra e ha costretto i dottori delad intervenire per la medicazione. "Emerson Royal mi ha fatto un’entrata da rosso, ma era involontaria", ha scherzato l'allenatore del Diavolo nel post-partita.