Ilrestodelcarlino.it - La pasticcera Debora Vella verso la finalissima del Sigep

Anche quest’anno l’Atelier Gourmet propone i dolci della tradizione natalizia curati personalmente dalla pastry chef, una delle più talentuose pasticcere italiane. Dopo una serie di riconoscimenti, il prossimo 20 gennaio aldi Rimini,parteciperà alladi "Breakfast evolution", l’evento organizzato da Petra Molino Quaglia e Dolcesalato e dedicato a pasticceri o panificatori under 40 che vogliono mettersi in gioco raccontando la loro visione di colazione. Per l’Atelier Gourmet di Gatteo Mare, invece,ha preparato i celebri tronchetti di Natale con pan di spagna senza glutine ripieni di gelato tiramisù, fior di latte e gianduia con vari pralinati o, su richiesta, creati con creme e mousse ovviamente tutti arricchiti con dolci guarnizioni di Natale.