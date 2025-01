Lanazione.it - La notte delle stelle: l’omaggio alle eccellenze

Il Comune di Monte San Savino ha scelto di premiare per la terza edizione la sua più illustre concittadina, figura di spicco nel panorama internazionale, già Direttrice Generale della Farnesina e attualmente Direttrice Generale del DipartimentoInformazioni per la Sicurezza (DIS). Il Premio sarà conferito ufficialmente durante una serata di gala che si terrà venerdì 17 gennaioore 21 al Teatro Verdi di Monte San Savino. La Belloni è ormai residente a Monte San Savino da diversi anni. Quando riesce a passare del tempo in Valdichiana la sua è una quotidianità come quella di tutti. La serata di gala sarà arricchita da un esclusivo concerto del Quartetto Ark Attak, con la partecipazione della solista Rita Cucè. A condurre la serata ci penseranno i giornalisti Barbara Perissi e Claudio Zeni.