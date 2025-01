Sport.quotidiano.net - Juve, anche Vlahovic per Zirkzee. Milan: nuovo sogno con Rashford

Un mercato estivo da 190 milioni – nessuna di A ha speso tanto – che complici gli infortuni non ha evitato l’effetto coperta corta all’arrivo del freddo. E che, ancora peggio, non ha permesso di approntare una rosa davvero in grado di competere su tutti i fronti al massimo livello. Ladeve accelerare nelle trattative di riparazione. Dalla difesa all’attacco. Il direttore dell’area tecnica Cristiano GIuntoli, però, deve operare sull’esile filo di conti da mantenere in perfetto ordine. Ecco perché, come iniziano a sostenere con forza i media inglesi, persino la permanenza di Dusana Torino è tutt’altro che certa. Il serbo, a un tempo indispensabile e non totalmente soddisfacente come rendimento nella sua terza stagione in bianconero, potrebbe essere la pesantissima pedina di scambio per fare arrivare Joshua