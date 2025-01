Iris2 | cos’è l’alternativa dell’Ue a Starlink e perché gli accordi dell’Italia con Musk non piacciono a Bruxelles

Leggi su Open.online

Uno ha oltre 6.700 satelliti già in orbita ma punta ad arrivare a 42 mila. L’altro al momento non ne ha nessuno, ma punta ad arrivare a 290 a partire nel 2030 dopo il lancio inaugurale previsto quest’anno. Il primo è. Il secondo è, il suo concorrente in fase di sviluppo dall’Unione Europea. Di Iris si parla molto in queste ore,con il contratto da 1,5 miliardi che Roma avrebbe pronto per Elon, l’Italia investirebbe inil doppio di quanto fornisce per la realizzazione del sistema europeo, pensato per porre le basi di una «sovranità tecnologica e una connettività sicura in Europa». Iris infatti è un acronimo che sta per «Infrastruttura per la Resilienza, l’Interconnettività e la Sicurezza via Satellite». Il suo completamento era inizialmente previsto per il 2027 ma a causa di ritardi è slittato al 2030.