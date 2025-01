Ilgiorno.it - Il mistero del cadavere nel bosco a Cisliano: documenti falsi e scena alterata. Il sospetto: ucciso altrove e poi abbandonato

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 7 gennaio 2025 – Chi hail corpo del 28enne marocchino,sabato sera nelle campagne di, aveva uno scopo preciso: farlo ritrovare. Ne sono convinti i carabinieri che indagano sull’omicidio. Accanto all’uomo è stata lasciata una cartellina trasparente A4 con la fotocopia della patente della vittima. L’identificazione rimane ancora in attesa della conferma ufficiale, attraverso l’esame delle impronte e del Dna, ma tutti gli indizi portano a questa conclusione. Ilè stato poi lasciato in via Regina Elena, davanti al canale, fra campi incolti, in un punto accessibile e visibile. Tante le ipotesi al vaglio del pm Valeria Biscottini della procura di Pavia. Chi lo hapotrebbe essere un conoscente amico, nel tentativo di soccorrerlo o di portarlo in ospedale.