Un'onda di solidarietà e determinazione si solleva nel mondo del giornalismo toscano. La redazione de "Il Tirreno" ha deciso di scendere in campo con un pacchetto di 5 giorni di sciopero, iniziando sabato 6 luglio, per protestare contro la chiusura di Viareggio e tutelare i diritti dei giornalisti. L'Assostampa Toscana si impegna a sostenere questa battaglia, dimostrando che la libertà di stampa è un valore da difendere sempre.

L'assemblea de "Il Tirreno" ha assegnato un pacchetto di 5 giorni di sciopero al Comitato contro l'Azienda che ha deciso di aggravare la già pesantissima situazione dei giornalisti annunciando la chiusura della redazione di Viareggio. Il primo giorno di sciopero sarà sabato 6 luglio per evitare l'uscita del giornale domenica 7. L'Associazione Stampa Toscana, che è stata al tavolo con il Cdr de "Il Tirreno" anche negli ultimi, difficili e sconcertanti incontri con l'Azienda, è pronta a tutelare i colleghi in ogni sede, contando anche sul sostegno, rinnovato proprio oggi, della Federazione Nazionale della Stampa L'articolo Sciopero al Tirreno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero al Tirreno. Contro la chiusura della redazione di Viareggio. Assostampa pronta a tutelare i giornalisti

