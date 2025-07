A Wimbledon come in passerella | c’è una bionda da urlo a Londra per Sinner

…ha scelto Londra, dove la passerella di Wimbledon si trasforma in una vera e propria passerella di stile e seduzione. La città, cuore pulsante di moda e glamour, sembra essere il palcoscenico perfetto per questo flirt di stagione. Tra sguardi rubati e incontri segreti, Jannik Sinner e la sua misteriosa musa sembrano pronti a scrivere un nuovo capitolo di passione sotto i riflettori di Londra.

Wimbledon in love per Jannik Sinner? Il terzo indizio rafforza l'ipotesi di un flirt in corso con una (bellissima) modella: non si parla d'altro che di loro. Aveva l'imbarazzo della scelta. Tra tante mete, del resto, non dovendo oltretutto badare a spese, sarebbe potuto andare ovunque. Chiudere gli occhi, puntare il dito a caso su una cartina del globo terrestre e prenotare seduta stante un biglietto aereo. Alla fine, tra mille destinazioni possibili, aveva scelto Copenaghen. Una città bellissima, piena di cose da fare e da vedere, certo, ma anche di persone da incontrare.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Sinner batte Hanfmann a Wimbledon in 4 set: 6-3; 6-4; 3-6; 6-3 - 3) al primo turno del torneo di Wimbledon e comincia la sua rincorsa al Sacro Graal del tennis. Lo riporta corriere.it

Wimbledon: e Sinner con il borsone di Gucci infranse il tabù del lusso sul campo da tennis - Da Wimbledon agli Open di Francia, passando per l’Australian Open e l’US Open, i campi da tennis sono sempre stati una passerella su cui esibire il proprio stile e sfidare la tradizione. Da ilsecoloxix.it