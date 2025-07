Simona Ventura torna al timone di un reality e si prende ‘mezzo’ Grande Fratello | svolta Mediaset

Simona Ventura torna a dominare le scene televisive, questa volta al timone di un Grande Fratello tutto nuovo e dedicato ai non famosi. Dopo aver lasciato il segno con programmi iconici come L’Isola dei Famosi, la conduttrice si prende “mezzo” grande fratello, segnando una svolta significativa in casa Mediaset. La sua presenza promette di regalare emozioni autentiche e svelare nuovi talenti, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista assoluta nel panorama televisivo italiano.

Grandi manovre in casa Mediaset per la prossima stagione televisiva. È ufficiale: Simona Ventura condurrà la nuova edizione del Grande Fratello dedicata esclusivamente ai concorrenti non famosi. La notizia, anticipata da Hit su Affari Italiani, è stata confermata anche da fonti interne. Una scelta che segna un ritorno importante: dopo aver reso iconico L’Isola dei Famosi, “Super Simo” si riprende il ruolo che più le appartiene — quello di padrona di casa di un reality vero e proprio. Negli ultimi anni aveva ricoperto ruoli diversi, dalla voce narrante de Il Collegio alla conduzione di format come Music Farm, The Voice of Italy e Il Contadino Cerca Moglie, fino a Temptation Island Vip su Canale 5. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Simona Ventura torna al timone di un reality e si prende ‘mezzo’ Grande Fratello: svolta Mediaset

In questa notizia si parla di: simona - ventura - fratello - mediaset

Antonella Mosetti piange all’Isola: Simona Ventura ricorda i loro attriti e commenta il suo percorso - Antonella Mosetti ha vissuto un momento di fragilità emotiva durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, dove le lacrime hanno preso il sopravvento.

Clamoroso? Quasi. Possibile? Sempre di più. Secondo le ultime indiscrezioni, Simona Ventura potrebbe essere la nuova conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello! #SimonaVentura #GrandeFratello #GF2025 #Mediaset #RealityShow #Super Vai su X

Simona Ventura condurrà il Grande Fratello ad Ottobre #grandefratello #GF Vai su Facebook

Grande Fratello “raddoppia”: Simona Ventura conduce l’edizione nip, il colpaccio di Mediaset; Simona Ventura 'dimezza' Signorini, è ufficiale: il Grande Fratello si sdoppia. La svolta epocale; Grande Fratello torna NIP: nuova conduttrice e cast senza VIP, Ventura o Gentili alla conduzione, fuori Signorini.

Grande Fratello, fuori Signorini e i Vip: edizione corta con Veronica Gentili o Simona Ventura (e bis nel 2026) - Il prossimo GF durerà 90 giorni, sarà in versione NIP e con un nuovo volto alla conduzione. Si legge su libero.it

Simona Ventura 'dimezza' Signorini, è ufficiale: il Grande Fratello si sdoppia. La svolta epocale - La conduttrice ex Isola dei Famosi sarà alla guida della 19esima edizione del reality, al via a ottobre. Lo riporta libero.it