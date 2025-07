Miglior attore per il prossimo james bond scelto da amazon senza tom holland

Il mondo di James Bond si prepara a un nuovo capitolo, e l’attesa cresce tra fan e addetti ai lavori. Con Denis Villeneuve alla regia di Bond 26, l’attenzione si concentra sull’attore che darà volto all’iconico agente segreto, escludendo Tom Holland. Amazon ha svelato una shortlist sorprendente, aprendo spazi a nomi inaspettati e generando grande fermento. Ma chi sono i candidati preferiti? Scoprilo con noi e lasciati conquistare da questa emozionante attesa.

Il mondo di James Bond attende con grande interesse l'identità del prossimo attore che interpreterà il celebre agente segreto. Con l'annuncio ufficiale che Denis Villeneuve sarà alla regia di Bond 26, si avvicina il momento della scelta dell'interprete principale. Recenti indiscrezioni, Hanno sorpreso molti appassionati, rivelando una lista di candidati che suscita discussioni e perplessità. la shortlist del prossimo 007 secondo amazon. chi sono i candidati principali sulla lista di amazon. Dopo l'annuncio di Villeneuve come regista, un rapporto ha svelato le tre scelte preferite da Amazon per la nuova interpretazione di James Bond.

