LIVE Italia-Irlanda 8-3 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | vantaggio minimo per gli azzurrini

Un emozionante testa a testa tra Italia e Irlanda nel mondiale U20 di rugby, con gli azzurrini in vantaggio di soli 5 punti. La partita è serrata, ricca di colpi di scena e determinazione. Con il primo tempo ormai alle battute finali, ogni azione può fare la differenza. Resta con noi per non perdere nemmeno un aggiornamento di questa sfida incredibile, perché il secondo tempo promette ancora suspense e spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Niccolò Beni calcia in tribuna, termina qui il primo tempo. Italia-Irlanda 8-3. 40? Calcio dei celtici che esce dal perimetro di gioco, viene assegnata una mischia, sarà l’ultima immagine della prima frazione. 40? Perdiamo il possesso, l’Irlanda rischia il tenuto nella controffensiva. 39? Fasti calcia in touche nella metà campo avversaria. 37? Brutta trama offensiva irlandese, la quale termina con un avanti di Farrell. 36? Accenno di rissa nei 10 metri azzurri, per fortuna si riprenderà a giocare a breve. 36? Calcio perfetto, cambia il parziale a Viadana: Italia-Irlanda 8-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, 8-3 Mondiali rugby U20 in DIRETTA: vantaggio minimo per gli azzurrini

