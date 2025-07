Juventus tragedia Jota un lutto che sconvolge il calcio

Il mondo del calcio piange la perdita di Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool, scomparso in un tragico incidente in Spagna. La notizia ha sconvolto tifosi e addetti ai lavori, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dello sport. La perdita di un giocatore così promettente rappresenta una tragedia che continuerà a scuotere il calcio internazionale, ricordandoci l’importanza di valorizzare ogni momento della vita e della carriera.

Il mondo del calcio è sconvolto dalla tragica morte di Diogo Jota, l’attaccante portoghese del Liverpool, avvenuta il 3 luglio 2025 in un incidente stradale in Spagna. Jota, 28 anni, viaggiava con il fratello André Silva, 26 anni, quando la loro Lamborghini è uscita di strada al chilometro 65 della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, tragedia Jota, un lutto che sconvolge il calcio

In questa notizia si parla di: jota - calcio - juventus - tragedia

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Tragedia nel mondo del calcio. Sono deceduti Diogo Jota, 28 anni, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, e suo fratello André Silva, 26 anni, calciatore del Penafiel?. Un abbraccio ai loro cari Vai su Facebook

Tragedia in Spagna: morto in incidente stradale il calciatore Diogo Jota del Liverpool; Tragedia al Liverpool: è morto Diogo Jota. Fatale un incidente stradale; Tragedia in Spagna, Diogo Jota e il fratello morti in incidente.

Da Scirea a Diogo Jota, incidenti e tragedie che hanno segnato il calcio - L’ultima tragedia, l’ultimo incidente stradale in cui c’è stata la morte di un calciatore. Scrive msn.com

Tragedia nel mondo del calcio, è morto il giocatore del Liverpool Diogo Jota - Tragedia nel mondo del calcio: è morto in un incidente stradale il giocatore del Liverpool e della Nazionale del Portogallo Diogo Jota. Segnala tifosipalermo.it