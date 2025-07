David Juve LIVE | firmato il contratto con i bianconeri attesa per il comunicato ufficiale! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

Jonathan David ha finalmente firmato con la Juventus, segnando il primo importante acquisto della sessione estiva. La sua prima giornata in bianconero è stata ricca di emozioni: dall’arrivo in Italia alle visite mediche presso il J Medical, fino alla firma ufficiale. Un passo decisivo per il futuro del club e per il talento canadese, pronto a scrivere una nuova avventura nel cuore della Vecchia Signora. Ecco il racconto esclusivo di questo entusiasmante debutto.

di Marco Baridon David Juve, il racconto della prima giornata dell'attaccante canadese, nuovo arrivato del club bianconero – FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – È Jonathan David il primo colpo del calciomercato Juve in questa sessione estiva. Nella giornata odierna (venerdì 4 luglio), l'atterraggio in Italia, poi il passaggio al J Medical per le visite, prima di andare in sede per la firma del contratto. L'attaccante canadese arriva in bianconero a scadenza di contratto dopo il mancato di rinnovo con il Lille: firmerà un quinquennale fino al 2030, con un ingaggio da 6 milioni di euro più 2 di bonus.

