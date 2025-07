Usa inondazioni in Texas | morti e dispersi anche bambini

Esonda il fiume Guadalupe nella contea di Kerr, in una zona di campi estivi per ragazzi. La autorità: "Alluvioni devastanti e mortali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, inondazioni in Texas: morti e dispersi, anche bambini

In questa notizia si parla di: inondazioni - texas - morti - dispersi

Inondazioni lampo a San Antonio: 11 morti e diversi dispersi San Antonio, Texas, è stata colpita da inondazioni lampo devastanti a seguito di forti... Vai su Facebook

Texas, fiume straripa e investe campi scout: 6 morti e decine di dispersi. Molto sono bambini; Morti e dispersi per le alluvioni in Texas, anche bambini; Usa: Morti e dispersi per le alluvioni in Texas, anche bambini |.

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 6 morti, tra cui dei bambini. Centinaia di dispersi - Almeno sei morti confermati e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini, a causa di una inondazione improvvisa che ha spazzato via interi campeggi ... Segnala msn.com

Alluvione in Texas, fiume esonda in un'area di campi scout: 6 morti, tra cui dei bambini. Centinaia di dispersi - Almeno sei morti confermati e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini, a causa di una inondazione improvvisa che ha spazzato via interi campeggi ... msn.com scrive