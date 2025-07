In Campania la linea del Pd è il riarmo Contro De Luca Arriva il no anche sulla richiesta di rinvio delle elezioni

In Campania, il fronte del PD si oppone con forza alla proposta di rinvio delle elezioni avanzata da Vincenzo De Luca, stringendo le fila contro quello che appare come un tentativo di allungare il mandato. Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e possibile sfidante del governatore nelle prossime Regionali, ironizza sulla situazione, sottolineando come questa richiesta possa essere solo l’ultima di una serie di mosse per prolungare il potere. Quale sarà la prossima mossa?

“Prima il tentativo di imporre un terzo mandato, ora il rinvio delle elezioni. La prossima mossa sarĂ la richiesta di abrogare le elezioni?”, si chiede ironicamente Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e tra i papabile per la sfida alle prossime Regionali in Campania, all’indomani della richiesta di Vincenzo De Luca di far slittare le urne oltre il 23 novembre. “La scusa, stavolta, è la data del voto fissata al 23 novembre e la presunta impossibilitĂ di approvare in tempo il bilancio di previsione. Peccato che questa data l’abbia decisa lui, mentre avrebbe potuto e dovuto scegliere ottobre, visto che cinque anni fa fu eletto proprio in ottobre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In Campania la linea del Pd è il riarmo. Contro De Luca. Arriva il no anche sulla richiesta di rinvio delle elezioni

