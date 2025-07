David Juve adesso è ufficiale | è un nuovo giocatore bianconero! Il comunicato le cifre e tutti i dettagli sul primo acquisto

La Juventus colora il mercato con un colpo da 90: l’arrivo di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, ora ufficiale. Con un contratto quinquennale fino al 2030, il bomber si unisce ai bianconeri a parametro zero, portando entusiasmo e nuove ambizioni in casa Juve. Ecco tutti i dettagli su questa operazione che promette di scuotere la Serie A e non solo. Ma chi è davvero David e cosa può portare alla Signora?

David Juve, adesso è anche ufficiale: il comunicato del club bianconero per l'acquisto del bomber canadese. È finalmente ufficiale: Jonathan David è un nuovo acquisto della Juventus. Il club bianconero ha comunicato l'arrivo dell'attaccante canadese, classe 2000, con un contratto quinquennale che lo legherà ai bianconeri fino al 2030. David, che arriva a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Lille, si è sottoposto alle visite mediche presso il J-Medical e ha firmato il suo nuovo contratto con la Juve, pronto a dare il suo contributo. COMUNICATO – «È ufficiale l'acquisto di Jonathan David da parte della Juventus: l'attaccante classe 2000 ha firmato con i bianconeri un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2030.

