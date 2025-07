Napoli Lang e Beukema sì Ndoye no | torna di moda una vecchia fiamma

Con il ritiro di Dimaro alle porte, il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Tra conferme e dubbi, Lang e Beukema sembrano avvicinarsi, mentre Ndoye frena. Una vecchia fiamma torna di moda, riaccendendo speranze e aspettative. Il futuro azzurro prende forma: sarà la volta buona per una rinascita? La risposta si scorge all’orizzonte, nel cuore della campagna pre-season.

Si avvicina il ritiro di Dimaro e, con lui, anche una scadenza che in casa Napoli non può più essere rimandata: quella di costruire, per davvero, la nuova squadra di Conte. Giovanni Manna è nel suo momento: testa bassa, telefonino bollente e una lista di cose da fare che cambia ogni giorno. Perché il ritiro, si sa, è sempre stato una specie di spartiacque.

