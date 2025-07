Uffizi, riapre la mostra interrotta. Terminato il restauro della tela, regole anti selfie in poche settimane.

Dopo un intervento di restauro e misure di sicurezza rafforzate, gli Uffizi riaprono le porte alla straordinaria mostra "Firenze e l’Europa. Arti del Settecento", offrendo ai visitatori un’occasione unica di riscoprire capolavori e innovazioni artistiche del XVIII secolo. Con regole anti-selfie più stringenti e un nuovo allestimento, questa esposizione promette un’esperienza coinvolgente e sicura per tutti. Non perdete l’opportunità di ammirare queste meraviglie restaurate e valorizzate.

Firenze, 5 luglio 2025 – Si sono riaperte le porte della mostra ’Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi’, curata dal direttore Simone Verde e dalla responsabile della Pittura del Settecento Alessandra Griffo, allestita nelle sale a piano terra delle Gallerie. L’esposizione era stata chiusa il 22 giugno scorso, dopo l’incidente che ha visto protagonista un ignaro turista di 40 anni danneggiare una delle opere dell’allestimento. Ripreso dalle telecamere, il video è diventato virale in pochi minuti. Il visitatore si stava mettendo in posa per uno scatto, davanti ad uno dei quadri della mostra, il ’ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana’ commissionato ad Anton Domenico Gabbiani, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio e nel cadere all’indietro ha provocato uno squarcio nella tela. 🔗 Leggi su Lanazione.it