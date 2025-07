Marino Marini ad Arezzo L’anima della forma Un dialogo con l’uomo attraverso oltre cento opere

AREZZO 4 LUGLIO – 2 NOVEMBRE 2025 A cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini Coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi Prodotta dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Guido d’Arezzo, e ideata dall’associazione culturale Le Nuove Stanze insieme a Magonza, inaugura venerdì 4 luglio 2025 ad Arezzo “Marino Marini. L’anima della forma”, un’importante mostra antologica che propone un percorso espositivo con oltre 100 opere tra sculture, dipinti e disegni del grande maestro toscano. L’esposizione, aperta fino al 2 novembre 2025, si articola in due sedi di grande valore storico e architettonico: la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, dove sono presentati dipinti, gessi e bronzi, e la Fortezza Medicea, che accoglie le sculture monumentali. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Marino Marini ad Arezzo. L’anima della forma. Un dialogo con l’uomo attraverso oltre cento opere

