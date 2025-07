Esplosione Roma scoppia cisterna al distributore Gpl | 50 feriti 2 in fin di vita

Una mattina che nessuno dimenticherà, quella di venerdì a Roma, quando due esplosioni devastanti hanno scosso via dei Gordiani, lasciando dietro di sé un bilancio di oltre cinquanta feriti e il panico tra i cittadini. Il violento boato, seguito da un inferno di fiamme e urla, ha trasformato una normale giornata in un incubo. La città si stringe attorno alle vittime, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa terribile tragedia.

Due deflagrazioni. Una più contenuta ed una violentissima, improvvisa, preceduta da un boato poco prima delle 8 del mattino. Subito dopo urla, fuoco, terrore persone insanguinate. Venerdì via dei Gordiani, a Roma, nella zona del Prenestino si è svegliata in un incubo, con una potente esplosione avvenuta all'interno di un deposito di Gpl annesso a una stazione di servizio al civico 34. Il bilancio è drammatico: oltre cinquanta feriti, tra cui undici agenti di Polizia, sei Vigili del Fuoco, un Carabiniere e tre operatori del 118. Due persone, ustionate gravemente, sono in pericolo di vita al reparto grandi ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplosione Roma, scoppia cisterna al distributore Gpl: 50 feriti, 2 in fin di vita

