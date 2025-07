Corre col rosso e viene fermato nel bracciolo dell’auto nascondeva 202 ovuli pieni di crack a Torino

Un giovane senegalese a Torino ha tentato di passare inosservato, ma la sua corsa col rosso si è trasformata in un incubo: nascosti nel bracciolo dell’auto, sono stati rinvenuti 202 ovuli di crack e 11 carte di credito. Un blitz che mette in luce il volto oscuro dello spaccio, con conseguenze che segnano la vita di chi si addentra in questo mondo.

Ingerisce ovuli di crack sperando di farla franca, arrestata una donna di 57 anni - A Poggiomarino, in provincia di Napoli, una donna di 57 anni è stata arrestata dopo aver ingerito nove ovuli di crack nel tentativo di evitarne il sequestro.

