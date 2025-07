Texas fiume straripa e travolge i campi estivi | 6 morti e centinaia di dispersi molti bambini

Una tragedia improvvisa scuote il Texas: un inarrestabile fiume in piena ha travolto decine di campi estivi, provocando sei vittime e centinaia di dispersi, tra cui molti bambini. L’ondata inattesa ha colto di sorpresa giovani e operatori, lasciando dietro di sé un’immagine di distruzione e dolore. Un dramma che mette in luce l’imprevedibilità degli eventi naturali e l’urgenza di misure di emergenza efficaci.

L’ondata ha travolto decine di centri estivi e campi scout, sorprendendo centinaia di giovani partecipanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Texas, fiume straripa e travolge i campi estivi: 6 morti e centinaia di dispersi, molti bambini

