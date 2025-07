LIVE Italia-Irlanda 15-6 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | azzurrini che allungano con una grande maul

Il grande match tra Italia e Irlanda negli U20 Rugby World Cup sta regalando emozioni intense! Gli azzurrini sono in vantaggio e spingono con determinazione, allungando il punteggio grazie a una maul poderosa. Segui ogni aggiornamento in diretta e vivi l’azione della nazionale italiana sotto i riflettori di questa sfida cruciale. Chi farà la differenza? Continua a leggerci per scoprire gli ultimi sviluppi e rimanere sempre aggiornato sul risultato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61? Prova a rispondere l’Irlanda con l’entrata nei nostri 22 metri. 60? Todaro trasforma ed aggiunge ulteriori 2 punti, intanto la meta viene assegnata a Mistrulli. Quel che conta è l’aggiornamento del punteggio: Italia-Irlanda 15-6. 60? META ITALIA!!! Meta nel raggruppamento che sembra dover essere attribuita a Gritti. 59? Maul perfetta dell’Italia! 59? L’Italia vince la mischia e calcia in touche nei 22 metri avversari. 58? Ancora cambi per gli azzurri: esce Bianchi, dentro Miranda. 56? Salgono gli avversari, l’Italia tenta il recupero con Opoku, che commette però un avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, 15-6 Mondiali rugby U20 in DIRETTA: azzurrini che allungano con una grande maul

