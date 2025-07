Città dei Canestri e della Coppa Italia pronta ad abbonarsi

In un’estate calda di emozioni e speranze, Bologna si prepara a vivere una stagione da ricordare, tra ritorni vincenti e nuove sfide. La città dei canestri e delle coppe si appresta a riempire gli abbonamenti, sognando il prossimo grande trionfo. Tra mercato, attese e sogni, i tifosi si chiedono: quale sarà l’organico che ci guiderà verso il successo? La risposta si nasconde tra strategia e passione, e il futuro è tutto da scrivere.

Mercato certo, ma non solo. Sotto l'ombrellone, ma anche in quota, lo sport preferito di chi è in vacanza è capire quale sarà l'organico della propria squadra del cuore. Non sfugge a tutto questo Bologna che, in questa stagione, ha mandato in archivio la terza Coppa Italia rossoblù (a 51 anni dall'ultima) e lo scudetto della Virtus, a quattro stagioni di distanza dall'ultimo trionfo. Mercato, si diceva. Perché il mercato esalta, illude o delude il tifoso. Ma il tifoso è anche colui che mette mano al portafogli, per abbonarsi, diventando di fatto una sorta di socio del proprio club. Abbonamenti, si diceva.