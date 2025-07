Meghan Markle lancia il suo nuovo vino rosé nel giorno del compleanno di Diana Scoppia la polemica | Insensibile

Il mondo ha assistito con sorpresa alla scelta di Meghan Markle di lanciare il suo nuovo vino rosé "As Ever" proprio il primo luglio, giorno del compleanno di Lady Diana. Una decisione che ha suscitato polemiche, ritenuta da molti insensibile verso la memoria della principessa e i sentimenti della Famiglia Reale. È un gesto che ha acceso discussioni sulla sensibilità e le strategie comunicative delle celebrità nel rispetto delle tradizioni e dei ricordi più profondi.

Ci sono 365 giorni l'anno ma Meghan Markle ha scelto proprio il primo luglio per presentare il suo nuovo vino rosé del marchio "As Ever". Non una data qualsiasi per la moglie del principe Harry ma quella del compleanno della principessa Diana. Una decisione per molti definita come insensibile, specialmente perché quel giorno è molto sentito dalla Famiglia Reale e in particolare dal principe William. «Decisione crudele». Kinsey Schofield, commentatrice esperta della famiglia reale ha spiegato a The Sun: «Non è passato inosservato che Meghan abbia lanciato un brand di alcolici nel giorno del compleanno della madre, morta proprio in un incidente legato all'abuso di alcol alla guida».