Firenze turista trascinata in strada per strapparle la borsa | lo zio rincorre l’aggressore e viene colpito

Un episodio di grande tensione scuote il cuore di Firenze: una turista americana viene aggredita e derubata in pieno centro. L’intervento tempestivo della Polizia, che arresta un 37enne ghanese dopo un inseguimento appassionato e l’eroica reazione di uno zio, ha evitato il peggio. La città si stringe intorno alla vittima e riafferma il suo impegno per la sicurezza dei visitatori.

Turista americana aggredita e derubata in centro a Firenze: arrestato un 37enne ghanese dopo un inseguimento e la pronta reazione della Polizia.

