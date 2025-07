Piazza Italia Rampelli evidenzia la domanda di sicurezza Abodi evoca il sogno olimpico di Roma 2040

Piazza Italia Rampelli mette in luce la crescente domanda di sicurezza, mentre Abodi richiama il sogno olimpico di Roma 2040. Alla seconda giornata di ‘Piazza Italia’, l’evento organizzato da Fratelli d’Italia Roma al Laghetto dell’Eur, leader e rappresentanti della destra parlamentare si confrontano sulle sfide e le speranze della capitale. “La domanda di sicurezza cresce in modo proporzionale al degrado sociale e all’aumento del disagio in alcune aree della penisola. Non ci sono più solo i fragili da difendere ma i cittadini onesti, e questa è una chiamata che non può essere ignor

Alla seconda giornata di ‘ Piazza Italia’, il tradizionale appuntamento organizzato da Fratelli d’Italia Roma, in programma fino a domani al Laghetto dell’Eur, sono intervenuti diversi esponenti di spicco della destra parlamentare e di governo. “La domanda di sicurezza cresce in modo proporzionale al degrado sociale e all’aumento del disagio in alcune aree della penisola. Non ci sono più solo i fragili da difendere ma i cittadini onesti. Sono diventati loro l’anello debole delle periferie italiane. Cosa devono fare? Difendersi da soli? Allora la sinistra deve decidere da che parte sta: con o contro la legalità?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piazza Italia, Rampelli evidenzia la domanda di sicurezza, Abodi evoca il sogno olimpico di Roma 2040

Dal 3 al 5 luglio torna “Piazza Italia”, la festa annuale della Federazione Romana di Fratelli d’Italia. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 4 LUGLIO Laghetto dell’EUR – Viale America Ti aspettiamo #FratellidItaliaRoma #FdIRoma #RomaMeritadiPiù #Ver Vai su Facebook

