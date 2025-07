Sonia Bruganelli sull’uscita di Giovanna Civitillo dalla Rai | Chi ci sia dietro Il commento alla Ventura

Sonia Bruganelli, opinionista di successo e volto noto della televisione italiana, torna al centro dell’attenzione con un commento deciso sulla recente uscita di Giovanna Civitillo dalla Rai. La sua franchezza e il suo modo diretto di esprimersi catturano sempre l’interesse del pubblico, svelando i retroscena di un mondo sempre più complesso e intrigante. Ma cosa si nasconde dietro questa dichiarazione? Scopriamolo insieme...

Sonia Bruganelli è nota al grande pubblico anche per le diverse partecipazioni televisive nel ruolo di opinionista di seguitissimi reality show, in cui ha dimostrato la sua sagacia e la capacità d'esternare in modo diretto le sue opinioni. Così è stato anche di recente quando la presentatrice tv ha utilizzato la sua pagina Instagram per commentare delle recenti notizie che riguardano proprio il mondo dello spettacolo italiano. L'ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha velatamente lanciato dei dubbi sulle motivazioni che stanno alla base della scelta della Rai di non confermare Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, come presenza fissa dello show È sempre Mezzogiorno, in onda su Rai Uno.