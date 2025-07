Dipendenza digitale e non solo | come la dopamina ci rende schiavi dello smartphone e non solo I tre libri consigliati da Vincenzo Schettini

la nostra prospettiva sulla tecnologia e aiutarci a ritrovare il controllo sulla nostra vita digitale.

"Non √® solo una questione di like, notifiche o binge-watching. √ą una vera e propria chimica cerebrale, un meccanismo che ci lega a schermi, social e serie TV pi√Ļ di quanto vorremmo ammettere. Vincenzo Schettini, tra i suoi libri estivi, ne ha scelto tre che svelano mondi inaspettati: dalla dipendenza digitale alle connessioni tra fisica e spiritualit√†, fino ai retroscena di un mito televisivo. Ecco perch√© queste letture potrebbero cambiare anche il vostro modo di vedere le cose." L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

