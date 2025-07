Generatori malfunzionanti e sovraprezzati | venditore porta a porta denunciato in Val Seriana

In Val Seriana, un venditore porta a porta è stato denunciato per aver proposto generatori malfunzionanti e sovraprezzati. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito dalle segnalazioni di due cittadini insospettiti, che hanno scoperto di aver acquistato strumenti meno potenti di quanto dichiarato. Un episodio che mette in luce l’importanza di fare attenzione alle truffe e di affidarsi solo a venditori affidabili. La tutela dei consumatori rimane una priorità.

L’OPERAZIONE. A far scattare l’allarme la segnalazione di due cittadini a cui erano stati venduti strumenti meno potenti di quanto dichiarato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Generatori malfunzionanti e sovraprezzati: venditore porta a porta denunciato in Val Seriana

In questa notizia si parla di: porta - generatori - malfunzionanti - sovraprezzati

Generatori malfunzionanti e sovraprezzati: venditore porta a porta denunciato in Val Seriana; Cronaca.

Generatori malfunzionanti e sovraprezzati: venditore porta a porta denunciato in Val Seriana - Lì, a giugno, due cittadini hanno segnalato due episodi di truffa: avevano appena acquistato per 1200 e 400 euro due generatori elettrici a benzina da un venditore ambulante, per poi accorgersi che si ... Secondo ecodibergamo.it

Porta Nord, alloggi all'avanguardia sulla carta ma malfunzionanti: il caso - Il Messaggero - IN COMMISSIONEAcqua marrone dai rubinetti; impianti di riscaldamento mal funzionanti; fotovoltaico non ancora volturato; amministrazioni condominiali che si susseguono, a volte senza passarsi le ... Si legge su ilmessaggero.it