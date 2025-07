Yana uccisa e fatta sparire in un trolley | ecco perché l’ex fidanzato non ha avuto l’ergastolo

Un caso che ha sconvolto l’Italia: Yana, vittima di un tragico delitto, è stata fatta sparire in un trolley. La recente sentenza della Corte d'Assise di Mantova ha escluso l'aggravante della premeditazione, lasciando molti sgomenti. Perchiò il suo ex fidanzato ha evitato l'ergastolo? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda e le sue implicazioni legali.

Castiglione della Stiviere (Mantova), 4 luglio 2025 – La sentenza, pronunciata il 6 marzo della Corte d'Assise di Mantova, aveva suscitato la reazione, mista di dolore e di rabbia, di Oleksandr Malaiko, il padre di Yana, e del suo legale, l'avvocato Angelo Lino Murtas. Era caduta l'aggravante della premeditazione. Non era stato ergastolo come aveva richiesto il pubblico ministero Lucia Lombardo. Dumitru Stratan, 36 anni, moldavo, era stato condannato a vent'anni di reclusione per l'omicidio dell'ex fidanzata Yana Malaiko, 23 anni, ucraina, e occultamento del suo cadavere. Era la notte tra il 19 e il 20 gennaio del 2023, a Castiglione della Stiviere, in un grande condominio in piazza Resistenza, dove Yana era ospitata da Cristina Stratan, la sorella di Dumitru, detto Dima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Yana uccisa e fatta sparire in un trolley: ecco perché l’ex fidanzato non ha avuto l’ergastolo

