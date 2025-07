sessanta giorni di cessate il fuoco e ostaggi liberi via libera di hamas alla tregua

Dopo oltre venti mesi di brutale guerra, è finalmente arrivata una svolta: il movimento Hamas ha acconsentito a un cessate il fuoco di sessanta giorni, aprendo la strada a negoziati di pace e alla liberazione degli ostaggi. Un passo cruciale verso la speranza di stabilità e dialogo nella fragile regione della Striscia di Gaza, che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo capitolo di pace e ricostruzione.

Sessanta giorni di cessate il fuoco, durante i quali verranno liberati gli ostaggi israeliani – sia vivi che deceduti – ancora in mano ad Hamas, e la garanzia fornita dagli Stati Uniti che, in questo periodo, le parti non riprenderanno i combattimenti ma si impegneranno in negoziati seri volti a raggiungere una pace definitiva nella Striscia di Gaza. Dopo oltre venti mesi di brutale guerra, è finalmente arrivata una svolta: il movimento islamista palestinese ha accettato “con lievi modifiche” la proposta di pace mediata da Qatar, Egitto e Stati Uniti, come già aveva fatto all’inizio della settimana il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it