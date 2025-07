Tragico incidente in Germania muore un ragazzo salentino di 21 anni

Un dramma sconvolge il cuore della comunità salentina: un giovane di 21 anni, Daniel Sabetta di Leverano, ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Germania. La notizia ha lasciato tutti sgomenti e increduli, mentre amici e familiari piangono la perdita di un ragazzo promettente e pieno di vita. Un evento così doloroso ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30, a Cesate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto il ragazzo, rimasto incastrato sotto il convoglio, ormai senza vita Vai su Facebook

Accosta dopo un incidente, esce dall'auto e viene travolto da un'altra macchina: Daniel Sabetta muore a 21 anni in Germania - Dopo l'impatto con un camion il ragazzo è sceso dalla sua Golf per sincerarsi delle condizioni dell'altro automobilista, quando è stato centrato da una terza auto in arrivo: sbalzato per decine di met

