Gaza Hamas accetta il piano per la tregua ma con lievi modifiche | stop alle bombe per 60 giorni

Una nuova speranza si affaccia sul conflitto tra Gaza e Hamas: il gruppo jihadista ha accettato il piano di tregua con alcune modifiche, prevedendo un stop alle bombe per 60 giorni. Durante questo tempo, gli ostaggi verranno rilasciati in più fasi, portando un barlume di sollievo alle famiglie coinvolte. Una svolta cruciale che potrebbe aprire la strada a un percorso di pace duraturo.

Nel corso della tregua gli ostaggi saranno infatti rilasciati a scaglioni nell'arco dei 60 giorni. Il primo giorno ne verranno rilasciati 8 vivi, poi 10 deceduti entro un mese e gli altri due vivi saranno consegnati il 50mo giorno. In cambio del rilascio degli ostaggi israeliani, Israele libererà un numero concordato di detenuti palestinesi.

