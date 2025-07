Juventus svolta per Sancho | c’è l’annuncio di Romano

La Juventus si prepara a una svolta decisiva, puntando con decisione su Jadon Sancho per rinvigorire il proprio progetto e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo un Mondiale per Club che ha evidenziato le aree di miglioramento, i bianconeri stanno lavorando per convincere l’Inghilterra e portare a termine un affare strategico. La trattativa sta entrando nel vivo, e i tifosi attendono con entusiasmo l’epilogo di questa importante operazione di mercato.

La Juventus punta a Jadon Sancho da un po’ e arrivano notizie circa lo svolgimento dell’affare fra le due parti: tutti i dettagli della trattativa. L’epilogo bianconero al Mondiale per Club ha manifestato ancora più chiaramente la necessità di una convincente svolta da apportare al progetto della Juventus con innesti che ne modifichino l’assetto e favoriscano una maggiore competitività in vista della prossima stagione. Il tutto dopo una stagione già complicata fra campionato e competizioni  internazionali. A tal proposito rimbomba da settimane il profilo di Jadon Sancho. (LaPresse) – tvplay  Il londinese di 25 anni non dovrebbe restare al Manchester United, club proprietario del cartellino con il quale la Juventus avrebbe già avviato i colloqui ormai da tempo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, svolta per Sancho: c’è l’annuncio di Romano

In questa notizia si parla di: juventus - svolta - sancho - annuncio

Juventus Women, Girelli scrive a Gama: «Sei stata la guida di una svolta epocale». L’emozionante messaggio social – FOTO - Cristiana Girelli, attaccante delle Juventus Women, ha dedicato un toccante messaggio a Sara Gama dopo il suo ritiro dal calcio giocato.

#SVOLTA #SANCHO? Anche Il Mattino conferma: Jadon Sancho si allontana dal #Napoli e si avvicina a grandi passi alla #Juventus. Il club di #DeLaurentiis, riferisce il quotidiano di Napoli, starebbe vedendo sfumare la possibilità di arrivare al giocatore, che Vai su Facebook

#Sancho #Juve Arriva la svolta decisiva per la trattativa Vai su X

David-Juve, avanti. Altro contatto per Sancho; Jadon Sancho verso un possibile ritorno al Borussia Dortmund; Conceicao e Sancho, destini incrociati: uno esclude l'altro? Le mosse della Juventus.

Sancho Juventus, c’è la svolta! Il calciatore inglese si espone: ha comunicato la sua scelta al Manchester United! Le ultime - Le ultimissime La Juventus si avvicina a un’importante operazione di mercato: Jadon S ... Riporta calcionews24.com

Sancho Juve, arriva la svolta nella trattativa! L’inglese si espone: comunicata quella volontà al Manchester United. Ultimissime - Sancho Juve: il giocatore ha comunicato al Manchester United quell’intenzione: adesso la palla passa ai due club La Juventus è sempre più vicina a chiudere il colpo Jadon Sancho. Scrive juventusnews24.com