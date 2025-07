Film dimenticato di jack black che ha guadagnato oltre tre volte il suo budget è un successo globale in streaming sette anni dopo

Un vero gioiello nascosto del cinema, “The House with a Clock in Its Walls” di Jack Black ha conquistato il pubblico globale grazie alla sua magia e narrazione coinvolgente. Dopo sette anni dalla sua uscita, il film si è reinventato in streaming, diventando un successo inatteso e un esempio di come alcune pellicole possano risplendere nel tempo. La sua rinascita digitale testimonia il potere duraturo dei film di qualità e l’importanza delle piattaforme streaming nel ridare vita ai classici dimenticati.

il successo globale di “the house with a clock in its walls” su HBO max. Il film del 2018 con Jack Black, intitolato “The House with a Clock in Its Walls”, ha riscosso un notevole successo sulla piattaforma di streaming HBO Max, sette anni dopo la sua uscita nelle sale cinematografiche. Con un incasso al botteghino di circa 131,5 milioni di dollari, il film ha superato di tre volte i costi di produzione, consolidando la propria posizione come una delle commedie horror più apprezzate degli ultimi tempi. la posizione nella classifica mondiale di HBO max. Dopo il debutto su Max, “The House with a Clock in Its Walls” ha immediatamente raggiunto la nona posizione nella classifica globale della piattaforma il 30 giugno 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film dimenticato di jack black che ha guadagnato oltre tre volte il suo budget è un successo globale in streaming sette anni dopo

