Temptation Island | chi è Flavio Ubirti il tentatore che fa impazzire le fidanzate e il web

Temptation Island 2025 ha già fatto scalpore grazie a un protagonista che sta infiammando il web: Flavio Ubirti, 24 anni, originario di Figline Valdarno. La sua presenza magnetica e il suo carisma lo hanno consacrato subito come il tentatore più desiderato, conquistando il cuore delle fidanzate e impazzendo il pubblico. Ma chi è davvero questo giovane irresistibile? Scopriamo insieme i dettagli del suo percorso e le reazioni che sta suscitando.

Temptation Island 2025 è appena iniziato, ma ha già il suo protagonista indiscusso. Si chiama Flavio Ubirti, ha 24 anni, arriva da Figline Valdarno e ha trasformato la sua prima apparizione nel programma condotto da Filippo Bisciglia in una vera e propria esplosione mediatica. Durante la puntata d'esordio, tutte le fidanzate lo hanno indicato come "preferito" nella celebre cerimonia di scelta del single. Alla fine, a spuntarla è stata Maria Concetta, che lo ha scelto per condividere i primi momenti nel villaggio, ma è bastato uno scambio sussurrato (ma ben captato dalle telecamere) per capire che il cuore di Flavio batte per Denise, altra concorrente chiacchierata di questa edizione.

