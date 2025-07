Reggio Calabria colpito con un sacco pieno di rifiuti e derubato del cellulare in mezzo alla strada

Una scena sconcertante ha sconvolto Reggio Calabria: un uomo è stato colpito con un sacco pieno di rifiuti e derubato del cellulare in pieno giorno. La vicenda si è trasformata in una rapina violenta, portando all’arresto di un 44enne indiano per aggressione e furto ai danni di un suo connazionale. Un episodio che solleva ancora una volta il velo sulla sicurezza urbana in città, lasciando molti interrogativi aperti sulle misure di tutela.

Un 44enne indiano è stato arrestato a Reggio Calabria per rapina e aggressione ai danni di un connazionale in strada. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Reggio Calabria, colpito con un sacco pieno di rifiuti e derubato del cellulare in mezzo alla strada

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - strada - colpito

La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino - La Città metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

"Quando le cose andavano bene, eri un eroe. Uscivi in strada e ti assalivano, ti chiedevano autografi, ti offrivano caffè e ogni cosa. Era difficile perfino andare a fare la spesa al supermercato. Ne rimasi colpito. In Giappone il calcio non è lo sport più popolare, c Vai su Facebook

Reggio Calabria, colpito con un sacco pieno di rifiuti e derubato del cellulare in mezzo alla strada; Aggressione e rapina in strada a Reggio Calabria: finisce in manette un indiano di 44 anni; Le strade di Reggio Calabria: buche e degrado mettono a rischio la sicurezza urbana.

Reggio Calabria, colpito con un sacco pieno di rifiuti e derubato del cellulare in mezzo alla strada - Un 44enne indiano è stato arrestato a Reggio Calabria per rapina e aggressione ai danni di un connazionale in strada. Da virgilio.it

Reggio, colpisce un uomo con un sacco di rifiuti e lo deruba. Arrestato - La vittima è stata sottoposta a cure mediche da parte dei sanitari giunti sul posto, mentre l’autore della rapina, pregiudicato è stato arrestato ... msn.com scrive