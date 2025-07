Domina soffre e reagisce | Alcaraz vola al quarto turno battendo Struff

Una vittoria di pura determinazione: Alcaraz supera Struff in quattro set, avanzando al quarto turno di Wimbledon. Anche se la strada è stata ardua e ricca di emozioni, lo spagnolo dimostra di essere pronto a difendere il titolo. Domina soffre, ma reagisce, alimentando l’attesa per un torneo avvincente e ricco di sorprese. La sfida continua, e il sogno di trionfare si fa sempre più vicino.

