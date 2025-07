Roma si allontana Guessand | agente a Istanbul per trattare con il Fenerbahce

Roma si allontana da Guessand: l'agente del talento del Nizza è già a Istanbul per finalizzare il trasferimento al Fenerbahçe. La Stelìa giallorossa, che aveva preso in seria considerazione l'ipotesi di aggiungere freschezza e imprevedibilità alla sua linea offensiva, ora potrebbe dover ripiegare su altre strategie di mercato. La volontà di rinnovare la rosa si scontra con le concrete trattative di mercato, lasciando gli appassionati in attesa di nuovi sviluppi.

Con ogni probabilità, Evann Guessand non sarà un nuovo attaccante della Roma. Il classe 2001 del Nizza è ormai prossimo al trasferimento al Fenerbahce, come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu su X: l'agente del giocatore è infatti già arrivato a Istanbul per definire i dettagli finali dell'operazione. La Roma, che aveva monitorato la situazione e valutato Guessand come possibile innesto dinamico e funzionale per l'attacco di Gasperini, si vede ora costretta a guardare altrove.

