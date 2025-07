Fluminense Al Hilal 0-0 LIVE | ritmi altri in campo!

In un emozionante duello al Camping World Stadium di Orlando, Fluminense e Al Hilal si affrontano in una sfida intensa valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Con il punteggio fermo sullo 0-0, i ritmi sono elevati e l'attenzione è tutta rivolta alla cronaca live, alle azioni salienti e alle decisioni che potrebbero decidere il destino di entrambe le squadre. Resta con noi per scoprire cosa succederà in questa battaglia epica!

Al Camping World Stadium di Orlando il match valido per i quarti di finale del girone Mondiale per Club, Fluminense Al Hilal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fluminense Al Hilal, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025.

Per la serie “cose impossibili da prevedere prima del mondiale per club”: - L’Inter esce meritatamente perdendo 2-0 contro il Fluminense - La Juventus esce (quasi) immeritatamente perdendo di horto muso contro il Real Madrid *Squadre italiane al Mondiale Vai su Facebook

PROBABILI FORMAZIONI: FLUMINENSE – AL-HILAL | VENERDÌ 4 LUGLIO 2025.

Fluminense Al Hilal streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club - Fluminense Al Hilal streaming e diretta tv: dove vedere la partita valida per il Mondiale per club.

Fluminense-Al Hilal, le formazioni ufficiali - Al Hilal, gara valida per i quarti di finale del Mondiale per Club: le scelte dei due allenatori