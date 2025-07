Tregua a Gaza l' emittente del Qatar | Hamas ha accettato il piano Usa con lievi modifiche

In un passo decisivo verso la pace, Hamas ha accettato il piano degli Stati Uniti con lievi modifiche, aprendo una speranza concreta per la stabilità a Gaza. L’annuncio, diffuso dall’emittente qatariota ‘al-Araby’, segnala un momento di svolta nei negoziati, mentre le parti si preparano a mettere in atto un possibile cessate il fuoco. La comunità internazionale osserva con attenzione, consapevole che questa potrebbe essere l'occasione per un nuovo inizio.

Roma, 4 luglio 2025 – Hamas avrebbe accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, seppur con "lievi e formali modifiche'”. Lo rende noto l'emittente televisiva del Qatar ‘al-Araby’ spiegando che i negoziatori di Hamas hanno dato risposta positiva ai mediatori. Secondo l'emittente del Qatar, Hamas ha accettato tutte le questioni chiave contenute del testo elaborato dagli Usa e ha richiesto solo lievi modifiche nella formulazione del documento. La bozza di accordo è stata approvata all'inizio di questa settimana dal ministro israeliano per gli Affari strategici Ron Dermer durante la sua visita a Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tregua a Gaza, l'emittente del Qatar: “Hamas ha accettato il piano Usa con lievi modifiche”

