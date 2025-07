LIVE Italia-Irlanda 8-3 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | seconda frazione iniziata da pochi minuti

Il clima è infuocato al Mondiale U20 di rugby: l'Italia sfida l'Irlanda in una battaglia emozionante, con il punteggio di 8-3 e la seconda frazione appena iniziata. I giovani talenti si affrontano con passione e determinazione, regalando momenti di pura adrenalina. Resta sintonizzato per vivere ogni istante di questa sfida intensa, perché ogni azione potrebbe fare la differenza. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere neanche un secondo di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? L’Irlanda recupera l’ovale e calcia lungo, in avanti azzurro e conseguente mischia. 46? Risponde l’Italia con il kick, Farrell compie un grave errore nel tentativo di presa, sarà mischia azzurra. 45? Calcio lungo irlandese. 44? Mischia che non riesce ad essere attuata, la soluzione è il calcio libero. 43? Cade il pallone durante la trama, occasione buttata. Si riparte con la mischia con introduzione irlandese. 43? Ottima la touche dell’Italia, vediamo le sorti della nostra avanzata. 42? Fallo irlandese nei 10 metri, Fasti calcia in touche nei 22. 42? Serie di gittate tra i giocatori delle due squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, 8-3 Mondiali rugby U20 in DIRETTA: seconda frazione iniziata da pochi minuti

