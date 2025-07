UFFICIALE – Burdisso nuova avventura al Monza | il ruolo dell’ex Inter

Nuova avventura in vista per Nicolas Burdisso: l’ex difensore dell’Inter si unisce al Monza, assumendo un ruolo di rilievo nel club brianzolo. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2018, Burdisso intraprende questa sfida, portando con sé tutta la sua esperienza internazionale. La sua presenza promette di dare una svolta alla squadra, rafforzando il progetto ambizioso del Monza. Il suo contributo sarà decisivo per affrontare le sfide future e puntare a traguardi importanti.

Novità importante per Nicolas Burdisso: l’ex calciatore dell’Inter occupa un nuovo ruolo nel Monza. Il club brianzolo lo annuncia con un comunicato ufficiale. NUOVA AVVENTURA – Nicolas Burdisso ha appeso le scarpette al chiodo all’età di 37 anni, quando nel 2018 vestiva la maglia del Torino. Tra le diverse esperienze calcistiche del difensore argentino c’è anche quella all’Inter, in cui ha giocato dal 2004 al 2009, prima di passare alla Roma dove è rimasto fino al 2017. Adesso arriva una nuova avventura per lui da direttore sportivo del Monza. Nel suo recente passato Burdisso ha già rivestito questo ruolo, ma in altri club come Boca Juniors. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Burdisso, nuova avventura al Monza: il ruolo dell’ex Inter

