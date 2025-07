Gaza tv Qatar | Da Hamas ok a piano Usa per tregua con lievi modifiche

Una nuova speranza si affaccia nel complicato scenario di Gaza: Hamas avrebbe accettato, con lievi modifiche, il piano degli Stati Uniti per una tregua e il rilascio degli ostaggi. La notizia, diffusa dall’emittente qatariota al-Araby, apre la strada a possibili progressi verso la pace in una regione da troppo tempo segnata dal conflitto. Resta da vedere come evolveranno le trattative e quali saranno i prossimi passi da compiere.

(Adnkronos) – Hamas avrebbe accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff, per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele, seppur con ''lievi e formali modifiche''. Lo rende noto l'emittente televisiva del Qatar al-Araby spiegando che i negoziatori di Hamas hanno dato risposta positiva ai mediatori. Secondo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

